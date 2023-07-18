В Самаре полицейские задержали неадекватного мужчину, из-за которого образовалась пробка

Инспекторы задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали неадекватного водителя. Из-за мужчины образовалась пробка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром во вторник, 18 июля 2023 года, сотрудники полиции получили сообщение от местного жителя. Очевидец сообщил, что на одной из улиц в транспортном потоке заметили автомобиль, который двигался рывками, а также перестраивался из ряда в ряд. Водитель периодически выходил из машины и вел себя неадекватно.

Сотрудники госавтоинспекции прибыли по указанному адресу и отстранили автолюбителя от управления транспорта. Мужчину направили на прохождение медицинского освидетельствования. Машину поместили на штрафстоянку.