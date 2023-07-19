В Самаре жители пожаловались на обвал асфальта на улице Пионерской

Асфальт обрушился на улице Пионерской. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на обвал асфальта на улице Пионерской. Горожане опубликовали кадры серьезного обрушения.

Судя по опубликованным кадрам, обвал случился на пешеходной дорожке. Новой асфальт «ушел под землю». На участке образовалась огромная дыра, которую пешеходам придется обходить. Видимо, под асфальтом оказалось полость, из-за чего тонкое покрытие обрушилось.

Напомним, в областной столице специалисты снимают дорожное покрытие на улице Солнечной. Работники приступили к фрезерованию изношенного слоя. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».