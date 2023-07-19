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НовостиОбщество19 июля 2023 4:30

В Самаре полицейские задержали пожилого наркомана из Брянска

Мужчина носил запрещенные вещества с собой
Алена ПРОВКИНА
Мужчину задержали

Мужчину задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе. Прохожий был с явными признаками опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на одной из улиц правоохранители заметили странного мужчину. Полицейские потребовали предъявить документы, но подозреваемый не смог назвать свои данные и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В присутствии понятых сотрудники полиции установили личность пожилого мужчины и провели личный досмотр. В пакете у злоумышленника обнаружили наркотические вещества.

В ходе опроса задержанный признался, что наркотические растения нарвал на окраине города для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело.