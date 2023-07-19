Глава Самары оценила преображение в сквере «Самарец»

Мэр оценила ход работ. Фото: личная страница Елены Лапушкиной

Глава областной столицы Елена Лапушкина оценила преображение в сквере «Самарец» в Советском районе. Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно опубликованным данным на странице мэра, в прошлом году сквер занял второе место в рейтинговом голосовании. Его поддержали более 25 тысяч местных жителей. Небольшие пространства теперь будет комфортнее и интереснее. Пространство стилизуют под вторую половину 40-х годов прошлого века.

- Сквер будет наполнен смыслами, которые будут отсылать нас к знаменательным страницам в истории Самары, трудовой Безымянки, - отметила Елена Лапушкина.

Напомним, также в городе продолжают благоустройство общественных пространств. Работы в сквере Первых космонавтов близятся к завершению.