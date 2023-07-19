Глава Октябрьского района Самары отреагировал на жалобы жителей на разрушенную дорогу

Сергей Радько выехал на место и встретился с жителями и представителями подрядчика / Фото: vk.com/radko_s_o

Жители Самары пожаловались на плохое состояние дороги по улице 3-й Проезд, которую только недавно отремонтировали по нацпроекту. Первым на обращения горожан отреагировал глава Октябрьского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько. Во вторник, 18 июля 2023 года, он выехал на место и осмотрел дорогу.

- Выехал на место вместе с жителями дома № 20 по улице Печерской и представителями компании «СЗ «Архитектор». Провели осмотр дорожного полотна вблизи ЖК «Дом у Космопорта-2», - написал Сергей Радько на своей странице в соцсети.

Глава Октябрьского района тоже остался недоволен состоянием проезжей части. По итогам выезда будет подготовлено письмо в департамент городского хозяйства и экологии Самары, чтобы дорогу привели в порядок в рамках гарантийных обязательств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал