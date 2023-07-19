В Самаре зарегистрировали брак 77-летняя невеста и 75-летний жених

Пенсионерам помогли отпраздновать торжественное событие. Фото: Мария Пашинина

В Самарском областном геронтологическом центре прошла свадьба. Брак зарегистрировали 77-летняя невеста и 75-летний жених. Помощь в организации торжественного мероприятия оказали сотрудники Благотворительного фонда «ЕВИТА» в рамках проекта «Право на жизнь».

Молодожены расписались в ЗАГСе Красноглинского района, который расположен на стадионе «Солидарность Самара Арена», а в центре подготовили встречу, которая стала сюрпризом. Много людей из разных городов и районов области откликнулись на сообщение о готовящейся свадьбе и помогли организовать фотозону, шампанское, подарки и свадебный торт.

Гостями на свадьбе стали участники Клуба семейных пар центра, сотрудники и друзья благотворительного фонда.

- Вера и Юрий – трудяги, работяги, - рассказал Александр Тычкин. - Вера всю жизнь трудилась на самарских заводах простой рабочей, Юрий сорок лет отработал на мебельной фабрике. У нас оказались в силу возраста, трудностей в самообслуживании. Юрий живет в центре около полугода, Вера – чуть больше месяца. Знакомы они были и раньше, но именно здесь решили объединить свои жизни и подали заявление в ЗАГС.