В Самаре сотрудники ФСБ задержали судебного пристава за посредничество во взятке

Деньги предназначались за помощь в отмене исполнительского сбора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ФСБ задержали судебного пристава. Его подозревают в коррупционном преступлении — в посредничестве во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2022 года сотрудник ФССП получил от местного жителя часть взятки — 100 тысяч рублей. А в июне 2023 года — оставшуюся сумму в 150 тысяч рублей. Эти деньги он должен был передать неустановленному лицу из числа руководства ведомства, чтобы самарца освободили от уплаты исполнительского сбора по исполнительному производству. Пристава задержали после получения второй части взятки.

Сейчас следователи продолжают выяснять все детали преступления. Отметим, что подозреваемый больше не работает в службе судебных приставов. Между тем, сотрудники отдела собственной безопасности ведомства проводят в отношении него проверку.

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