Появилось видео ночного пожара на ул. Ташкентской в Самаре

Местные жители не исключают, что это мог быть поджог Фото: скриншот видео

Появились кадры ночного пожара на улице Ташкентской, 141 в Самаре. Там огонь повредил две легковушки. Местные жители не исключают, что это был поджог.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 3:35 среды, 19 июля 2023 года. Прибыв на место, пожарные установили, что горит автомобиль «Лада Веста». Также огонь повредил стоящую неподалеку «Шкоду». Пожар потушили за несколько минут. Ликвидация была объявлена в 3:52.

Причина происшествия пока неизвестна. Однако местные жители говорят, что незадолго до пожара слышали ругань во дворе. Якобы потом кто-то что-то кинул и «бахнуло». Действительно ли это был поджог, предстоит установить специалистам.

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