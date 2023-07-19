Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 7:06

В Самаре 20-летний мигрант окажется в колонии за продажу наркотиков

Приговор еще не вступил в свою законную силу
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре иностранный гражданин обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленника задержали.

По информации прокуратуры Самарской области, 20-летний гражданин Республики Узбекистан вступил в сговор с неизвестным через интернет-мессенджер. Он купил наркотические вещества, общей суммой более 19 грамм. Часть наркотика подозреваемый расфасовал на более мелкие партии. Согласно договоренности, злоумышленник поместил наркотики в тайники-закладки.

Сотрудники полиции задержали наркоторговца. Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.