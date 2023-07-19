В Самаре 20-летний мигрант окажется в колонии за продажу наркотиков

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре иностранный гражданин обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленника задержали.

По информации прокуратуры Самарской области, 20-летний гражданин Республики Узбекистан вступил в сговор с неизвестным через интернет-мессенджер. Он купил наркотические вещества, общей суммой более 19 грамм. Часть наркотика подозреваемый расфасовал на более мелкие партии. Согласно договоренности, злоумышленник поместил наркотики в тайники-закладки.

Сотрудники полиции задержали наркоторговца. Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.