В Самарской области гору Светелка закрыли для посещения до 30 сентября

На горе появится не только смотровая башня, но и места для отдыха / Фото: vk.com/mintur63

В Самарской области закрыли для посещения гору Светелка в поселке Волжский Утес Шигонского района. Запрет будет действовать до 30 сентября 2023 года. Об этом сообщает министерство туризма региона.

- Посещение горы Светелка будет запрещено в связи с началом работ по строительству смотровой башни с площадкой для отдыха, - говорится в сообщении ведомства.

Насколько известно, ранее на горе уже стояла башня. Ее в конце XVIII века построил граф Владимир Орлов. В 1905 году башня сгорела. Впоследствии ее восстановили, но в измененном виде. В наши дни от строения осталась только часть каменного фундамента. Недавно с помощью краеведов удалось восстановить исторический облик башни. Ее планируют возвести к осени 2023-го. В планах на следующий год — благоустроить прилегающую территорию.

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