В Самаре сотрудник транспортной компании перевел мошенникам 1,1 млн рублей

Мужчина стал жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Сотрудник транспортной компании перевел мошенникам 1,1 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 49-летний житель областной столицы получил звонок компании поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Мошенник рассказал, что со счета потерпевшего пытаются списать средства. Аферист продолжил звонить самарцу и стал давить на мужчину. Тот перевел на «безопасный счет» 1,1 млн рублей, накопленные на свадебный подарок дочери.

После этого мошенник перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.