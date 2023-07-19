Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:39

В Самаре сотрудник транспортной компании перевел мошенникам 1,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина стал жертвой мошенников

Мужчина стал жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Сотрудник транспортной компании перевел мошенникам 1,1 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 49-летний житель областной столицы получил звонок компании поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Мошенник рассказал, что со счета потерпевшего пытаются списать средства. Аферист продолжил звонить самарцу и стал давить на мужчину. Тот перевел на «безопасный счет» 1,1 млн рублей, накопленные на свадебный подарок дочери.

После этого мошенник перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.