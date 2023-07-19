В Самаре для съемок фильма ищут гедониста и мужчину семейного телосложения

Для съемок нового проекта требуются актеры и модели от 7 до 75 лет / Фото: vk.com/anton_mshchnk

В областной столице проходит кастинг актеров и моделей на роли в новый проект от создателей «Необычная» (фильм-экскурсия по Самаре). Требуются люди от 7 до 75 лет.

Для проекта будут сняты несколько новелл. Одна из них — семья. Для нее нужны: мужчина 35-45 лет семейного телосложения, который сможет сыграть уставшего отца; женщина 35-45 лет на роль уставшей матери, а также девочка 12-15 лет и мальчик 7-10 лет.

Кроме того, для съемок требуются: молодой мужчина спортивного телосложения, который сыграет бизнесмена; мужчина и женщина 65-75 лет — престарелые искатели приключений; блогеры; гедонист — мужчина 25-40 лет, который сможет сыграть лучшего экскурсовода по волжскому гедонизму.

Для кастинга необходимо записать видеовизитку и направить ее создателям проекта до 23 июля. Сами съемки будут проходить с 24 июля по 15 августа. Подробнее здесь.

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