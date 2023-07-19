В Самарской области в Волгу выпустили около четырех тысяч мальков стерляди

Выпуск мальков — любимая экологическая акция заводчан и их детей. Фото АО «ННК»

В середине июля Саратовское водохранилище пополнило свои биоресурсы молодью рыб одной из самых ценных пород. Сегодня стерлядь еще находится в Красной книге Самарской области, но, как отмечают представители Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству, усилия по ее сохранению приносят свои плоды. Ученые фиксируют увеличение популяции «царской рыбы» и рассматривают возможность ее исключения из списка краснокнижных. Около четыре тысяч мальков, выращенных по заказу Новокуйбышевской нефтехимической компании монахами Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, отправлены в естественную среду обитания в районе Винновки. Нефтехимики заботятся о биологическом разнообразии Волги много лет: только за последние семь ими выпущено в акваторию Волги более 500 тысяч рыб различных ценных пород. Акция по выпуску стерляди не последняя в этом году: осенью заводчане планируют отправить в большое плавание более 63 тысяч мальков сазана.