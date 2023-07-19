В Самарской области служебная собака по запаху нашла вора

Собака помогла раскрыть преступление. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции и кинологи в кратчайший срок задержали подозреваемого. Служебная собака нашла злоумышленника.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница обратилась к правоохранителям за помощью. Она рассказала, что из ее квартиры украли телевизор и денежные средства. Материальный ущерб превысил 21 тысячу рублей. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Сотрудники правопорядка осмотрели квартиру, кинолог дала служебной собаке обнюхать изъятые вещи. Животное уверенно пошло по следам злоумышленника.

Оказалось, подозреваемым был сосед потерпевшей. Мужчина признался, что нашел ключи в почтовом ящике и тут же украл чужое имущество. Телевизор вернули заявительнице. Возбуждено уголовное дело.