В Самаре жители ЖК «Лесная поляна» остались без воды из-за неисправных насосов

На месте уже работают специалисты / Фото: t.me/el_ryzhkova

В Самаре жители ЖК «Лесная поляна» на улице Демократической остались без воды из-за неисправной канализационной насосной станции. По словам горожан, они сидят без воды уже двое суток, бойлеры с питьевой водой им не подвозят. Ситуацию прокомментировал первый замглавы Самары Владимир Василенко.

- На сегодняшний день сети водопровода и канализации ЖК находятся в конкурсной массе банкротящейся УК. Сейчас принимаются меры, чтобы исключить сети из конкурсной массы, передать на безвозмездной основе в муниципальную собственность и закрепить за эксплуатирующей организацией, - отметил чиновник.

По словам Владимира Василенко, застройщик при возведении ЖК не выполнил технические условия. Подкачивающие насосы установили с нарушениями, из-за этого после обильных дождей они выходят из строя. В настоящее время на месте работает бригада специалистов. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям воду. Также там находятся замглавы департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский и глава Кировского района Игорь Рудаков.

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