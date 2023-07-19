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НовостиПроисшествия19 июля 2023 8:54

В Самаре могут установить освещение дороги на улице Волгарей

Прокурор обратился в суд
Алена ПРОВКИНА
Иск находится на рассмотрении

Иск находится на рассмотрении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре житель Куйбышевского района обратился к правоохранителям. На одной из улиц отсутствовало освещение.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Волгарей не было фонарей. Правоохранители провели проверку. В ходе обследования улично-дорожной сети доводы заявителя подтвердились. Отсутствие освещения может повлечь угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения или стать причиной ДТП. Прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства.

При этом, нарушения не устранили. Сотрудники ведомства обязали муниципалитет выполнить работы по строительству. Иск находится в стадии рассмотрения.