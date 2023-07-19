Ученые из Самары придумали, как стабилизировать спутники на сверхнизкой орбите

Ученые предложили рекомендации по сохранению спутником нужного положения в воздушных потоках Фото: Shutterstock

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева придумали, как стабилизировать полет спутников на сверхнизких высотах (менее 450 км). Они разработали математическую модель для организации работы раскладных панелей, напоминающие хвост самолета, которые помогают космическому аппарату сохранять нужное положение в воздушных потоках, пишет ТАСС.

Самарские специалисты создали математическую модель для ситуации, когда раскладывание «хвоста» спутника происходит неодновременно. Также они предложили, как снизить негативное влияние технической неполадки на траекторию полета. Чтобы спутник после раскладывания панелей оставался в правильном положении, ученые советуют использовать в механизме пружины большей жесткости. Кроме того, они предлагают настраивать их так, чтобы фиксация деталей не сопровождалась сильным ударом.

Отметим, сверхнизкоорбитальные спутники могут делать снимки поверхности Земли с высоким разрешением. Также среди их достоинств — быстрый обмен данным с наземными центрами. Когда аппарат завершает свою миссию, он не становится космическим мусором. Он сходит с орбиты, а затем сгорает в нижних слоях атмосферы.

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