В Самаре особняк, где жила дочь Сталина, забрали у Минобороны РФ

Дом купца Неронова был построен в 1840 году в стиле ренессанс / Фото: hinshtein.ru

Заброшенный особняк Неронова на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской в Самаре сменил собственника. Здание перешло от Минобороны РФ на баланс Почты России. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

— Распоряжение правительства РФ издано. Этот комплекс зданий закреплен за Почтой России. Теперь это абсолютная собственность почтовой службы, — отметил народный избранник.

Напомним, здание было построено в 1840 году в стиле ренессанс для титулярного советника Неронова. В начале ХХ века им владел знаменитый купец Шихобалов. А во время Великой Отечественной войны жила семья Сталина — дочь Светлана и сноха Галина. В дальнейшем в особняке работала редакция окружной военной газеты «Солдат Отечества».

Здание давно не эксплуатируется. Оно находится в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Теперь, когда вопрос с передачей постройки Почте России решен, планируется начать реконструкцию. В особняке хотят создать кадровый центр почтовой службы. Реализовать проект намерены до конца 2026 года.

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