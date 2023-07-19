В Самаре пьяного водителя приговорили к колонии и конфисковали автомобиль

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали пьяного водителя. Мужчина предстанет перед судом.

По информации прокуратуры Самарской области, в мае текущего года подозреваемого остановили сотрудники ДПС. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд признал задержанного виновным.

Мужчину приговорили к колонии общего режима. Кроме того, водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Иномарку осужденного конфисковали.