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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:32

В Самаре пьяного водителя приговорили к колонии и конфисковали автомобиль

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности
Алена ПРОВКИНА
Мужчина окажется в колонии

Мужчина окажется в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали пьяного водителя. Мужчина предстанет перед судом.

По информации прокуратуры Самарской области, в мае текущего года подозреваемого остановили сотрудники ДПС. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд признал задержанного виновным.

Мужчину приговорили к колонии общего режима. Кроме того, водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Иномарку осужденного конфисковали.