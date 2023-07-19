Фонд «Без рек как без рук» проведет экологическую оценку туробъектов Волжского бассейна

Специалисты изучат объекты туризма на Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоммерческий фонд «Без рек как без рук» начал экологическое исследование объектов туризма на Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах. Он оценит пригодность водоемов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Работа проводится в рамках совместной акции Сбера и фонда «Дань Волге в День Волги».

Первым объектом изучения стало Куйбышевское водохранилище. Волонтеры помогают собирать пробы воды, которые будут переданы ученым. Экологи изучат количество органических веществ, соединений меди, марганца, железа и нитритного азота, нефтепродуктов и микропластика в воде. Маршрут по Куйбышевскому водохранилищу превысит 300 км с отбором множественных проб в 10 ключевых точках. Экспедиция стартовала в Ульяновске и завершится в Казани.

— Мы уделяем особое внимание разработке и поддержке проектов, нацеленных на охрану водных ресурсов, мониторинг качества воды и сохранение биоразнообразия водоемов. Летом нагрузка на водоемы многократно возрастает из-за туристической активности, поэтому необходимы дополнительные исследования. Сбер и фонд «Без рек как без рук» — давние партнеры: мы уже третий год подряд проводим акцию «Дань Волге в День Волги». Новое исследование туробъектов Волжского бассейна будет иметь большое научно-практическое и социальное значение, — отметил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

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