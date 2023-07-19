В Отрадном подросток на мотоцикле влетел в Hyundai и попал в больницу

Мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 18 июля 2023 года, на улице Первомайской в Отрадном произошло серьезное ДТП. В 21:05 подросток на мотоцикле влетел в автомобиль Hyundai Sonata. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию устроил 17-летний парень без водительских прав. Молодой человек, двигаясь на мотоцикле Avantis по улице Первомайской, решил на перекрестке повернуть налево. При этом он не пропустил иномарку под управлением 37-летнего мужчины.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получил сам подросток. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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