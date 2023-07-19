В Самаре прочитают лекцию об истории Загородного парка

В городе пройдет лекция об истории парка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет лекция историка Леонида Копылова «Белки в колесе: лекция об истории Загородного парка». Мероприятие пройдет 20 июля 2023 года.

По информации пресс-службы музея им. Алабина, жители смогут узнать интересные факты из самарской истории прошлого века. Историк поговорит с жителями о факторах, сделавших парк культуры и отдыха неотъемлемой частью городской жизни. Встреча пройдет завтра, в четверг, в 19:00 в музее им. Алабина, по адресу: улица Ленинская, 142.

Чтобы попасть на лекцию, горожанам необходимо заранее записаться на официальном сайте или по номеру 333-64-23. Напомним, в городе также пройдут пешие экскурсии по городу.