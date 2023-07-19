Единый день фольклора отметят в Самаре 23 июля 2023

Гостей праздника ждут мини-экскурсии по национальным подворьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 23 июля 2023 года, в Самаре отметят Единый день фольклора. Праздник устроят в этнопарке Дружбы народов, который находится на улице Александра Солженицына в Куйбышевском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Так, с 11:00 до 20:00 гостей ждут мини-экскурсии по национальным подворьям. С 12:00 до 16:00 будет работать площадка мастер-классов по художественной росписи, народным орнаментам, мехенди, росписи на руках и по вышивке крестиком. В этот же период времени будет открыта интерактивная творческая площадка, где запланированы игра на музыкальных инструментах, исполнение частушек, песен и напевов, а также народные танцы и переплясы. Кроме того, каждый час с 12:00 до 16:00 будет проходить театрализованный перформанс «Притча из чемодана».

Напомним, Единый день фольклора — государственный праздник. Он призван способствовать сохранению, развитию и популяризации фольклорного наследия народов России.

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