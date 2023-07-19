В Самаре каждый пятый работник, став начальником, повысил бы зарплату

В опросе приняли участие самарцы, работающие на линейных должностях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, какие шаги для мотивации сотрудников они бы предприняли, став руководителями. Своими предложениями горожане поделились в рамках опроса, который провел сервис SuperJob.

24% опрошенных заявили, что в первую очередь четко разграничили бы зоны ответственности сотрудников. 19% повысили бы зарплату, 14% выступили за систему премий и бонусов. 12% отметили, что первым делом улучшили бы условия труда своего коллектива. По 1% голосов набрали такие меры как увольнение некоторых сотрудников и проведение корпоративных мероприятий.

Интересно, что начать карьеру руководителя с повышения зарплат предпочитают мужчины. Женщины уделяют основное внимание четкому разграничению обязанностей.

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