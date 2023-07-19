Мэр Самары Елена Лапушкина удостоена почетного знака «За труд во благо земли Самарской»

Елена Лапушкина руководит областной столицей более пяти лет Фото: администрация Самары

Мэр Самары Елена Лапушкина награждена почетным знаком губернатора Самарской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

– За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона постановляю наградить Елену Лапушкину почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», – следует из документа.

Напомним, Елена Лапушкина является мэром областной столицы уже более пяти лет. В эту должность она вступила в декабре 2017 года. До этого Лапушкина работала председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, замглавы администрации Железнодорожного района, а после – главой района.

В конце прошлого года она вновь была избрана на пост мэра Самары. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру.

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