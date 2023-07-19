В Самаре молодой водитель на Chevrolet Niva сбил 82-летнего пешехода

После столкновения с пешеходом на лобовом стекле авто осталась внушительная вмятина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 июля 2023 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 10:35 на проспекте Карла Маркса под колеса автомобиля Chevrolet Niva угодил 82-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем легковушки находился 18-летний молодой человек. Он двигался в сторону улицы Алма-Атинской. Напротив дома № 487а по проспекту Карла Маркса водитель сбил пенсионера, который пересекал дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Удар был довольно сильным. На лобовом стекле авто осталась вмятина. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали аварии. Проводится проверка.

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