В Самаре из-за недобросовестных горожан на улице Дачной проблемы с канализацией

Специалисты устанавливают деревянный туалет. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании вновь рассказали о недобросовестных пользователях. Из-за горожан на улице Дачной проблемы с канализацией.

По информации «РКС-Самара», год назад специалисты уже проводили беседы с жильцами. К сожалению, почти ничего не изменилось. За 12 месяцев сотрудники цеха эксплуатации выезжали чистить трубы 14 раз. Причиной засоров были тряпки, влажные салфетки, жир и продукты. Ранее жильцы жаловались на неисправную канализацию, и специалисты заменили трубу, но число засоров только увеличилось.

Тогда на участке установили деревянный туалет. Это привело горожан в чувство, и они перестали смывать мусор, но через два месяца заявки снова «посыпались» на сотрудников. Специалисты в очередной раз напомнили, что унитаз и раковина – это не мусорная корзина.