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НовостиОбщество19 июля 2023 10:42

В Керчи открылся первый офис Сбера

Там есть зона премиального обслуживания и круглосуточная зона с банкоматами
Илона МАЙСКАЯ
Офисы банка теперь есть в трех городах полуострова Крым / Фото: Сбербанк

Офисы банка теперь есть в трех городах полуострова Крым / Фото: Сбербанк

В Керчи — самом крупном восточном городе полуострова Крым — заработал первый офис Сбера. Услуги банка в режиме офлайн теперь доступны как обычным жителям, так и предпринимателям. В офисе есть зона премиального обслуживания и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами.

— Открытие офиса в Керчи — важный этап расширения нашего регионального присутствия. Клиентопоток в отделениях на полуострове в 2-3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек. Жители и гости Крыма активно пользуются нашими банкоматами — их количество достигло сегодня 86 устройств, — отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Напомним, в мае 2023 года банк открыл первые офисы в Ялте и Севастополе. В финансовой организации надеются, что отделение в Керчи будет таким же востребованным, как и они.

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