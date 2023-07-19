Концерт памяти рок-музыканта Михаила Горшенева состоится в Самаре

Выступление пройдет у памятника "Скамья памяти рок-музыкантов" Фото: Яндекс.Карты

В среду, 19 июля 2023 года, исполняется ровно 10 лет, как ушел из жизни лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев. Самарцы решили почтить память музыканта концертом, который состоится в Загородном парке.

– 10 лет как с нами нет гения, легенды, музыканта и просто прекрасного человека и отца. Встретимся, чтобы вспомнить Михаила Горшенева, спеть любимые песни, чтобы отдохнуть душой и увидеть старых друзей, – рассказали организаторы мероприятия.

Мероприятие состоится у памятника «Скамья памяти рок-музыкантов». Для зрителей выступят самарские исполнители. Отмечается, что исполнить песню сможет любой желающий.

Начало концерта - в 19:00.

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