Глава Самарской области проверил ход ремонта дороги Кротовка-Отрадный

Работы завершит до конца лета. Фото: Юлия Рубцова.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход ремонта автодороги Кротовка – Отрадный трассы Р-225 Самара - Бугуруслан. Работы на одном из самых загруженных участков планируют завершить раньше срока.

За 10 лет эксплуатации дорожное полотно было сильно изношено. Местные жители обратились к губернатору, чтобы решить проблему. По плану – капитальная реконструкция должна была пройти через несколько лет, но работы стартовали месяц назад. По словам подрядчика, на участке сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой и сейчас приступили к укладке покрытия. Техническую готовность объекта оценили в 45%. Работы планировали завершить 1 октября, но из-за темпа их могут закончить досрочно. Глава региона поручил привести объект в порядок до конца лета.

- Обращений от людей было много, поэтому мы сегодня здесь. Этот вопрос людей волнует, значит, мы его должны решить - и, конечно, в оптимальные сроки, - подчеркнул губернатор.

Директор компании-подрядчика отметил, что к 1 сентября все работы завершат, чтобы школьные маршрут пошли уже по хорошему новому покрытию. Кроме того, на участке обновят два остановочных павильона. Также Дмитрий Азаров оценил работу очистных сооружений Отрадного. Реконструкцию провели в 2021-2022 годах.