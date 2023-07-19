Технопарк «Жигулевская долина» в Самарской области пополнился новыми резидентами

Сегодня в технопарке развивается более 290 компаний. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Технопарк «Жигулевская долина» пополнился 11 новыми резидентами. Соответствующее решение принял Экспертный совет во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым.

– Сегодня в технопарке развивается более 290 компаний, которые создали свыше 2200 рабочих мест. И новым стартапам, и действующим резидентам мы всегда готовы оказать комплексную поддержку: помочь в привлечении финансирования и инвесторов, поиске потенциальных потребителей, в выходе на рынок и участии в федеральных конкурсах, выставках и многом другом, – отметил Дмитрий Богданов.

В числе новых проектов – разработка дизель-генераторных установок, электродвигателей для БПЛА, пиротехнического пестицидного генератора аэрозоля серы, оборудования для лазерного термоупрочнения, инновационного дыхательного тренажера и другие. Так, компания «Биоэкопроект» получила одобрение уже второго своего проекта.

– Мы тесно сотрудничаем с двумя компаниями-резидентами технопарка, и эта коллаборация очень помогает при доработке системы. При содействии технопарка занимаемся регистрацией разработанного ПО в реестре российских производителей, планируем регистрировать товарный знак. Уверены, что благодаря статусу резидента будет быстрее расти и второй наш проект, – рассказал директор Геннадий Никифоров.

Напомним, в регионе условия для развития предпринимательства в создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». А в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» действуют меры поддержки потенциальных и действующих экспортеров.