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НовостиОбщество19 июля 2023 11:30

В Самаре ведут обустройство парковки на улице Осипенко

В регионе реализуют губернаторский проект
Алена ПРОВКИНА
На участке появятся новые парковочные места. Фото: мэрия

На участке появятся новые парковочные места. Фото: мэрия

В Самаре идут работы по обустройству парковочной площадки на улице Осипенко на 40 мест. Строительство идет в рамках проекта «Комфорт» и благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» и действиям активных жителей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, он контролирует все этапы работ, а жители не только вовлекаются в процесс благоустройства, но и ухаживают за дворовой территорией.

В этом году в рамках реализации губернаторского проекта во всех районах областной столицы планируют преобразить более 20 пространств.