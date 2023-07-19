В Самаре ведут обустройство парковки на улице Осипенко

На участке появятся новые парковочные места. Фото: мэрия

В Самаре идут работы по обустройству парковочной площадки на улице Осипенко на 40 мест. Строительство идет в рамках проекта «Комфорт» и благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» и действиям активных жителей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, он контролирует все этапы работ, а жители не только вовлекаются в процесс благоустройства, но и ухаживают за дворовой территорией.

В этом году в рамках реализации губернаторского проекта во всех районах областной столицы планируют преобразить более 20 пространств.