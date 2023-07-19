Продажу алкоголя запретят в Самаре из-за форума «iВолга» с 21 по 29 июля 2023

Алкоголь не будут продавать с 8 до 23 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на неделю запретят продавать алкоголь. Ограничение коснется поселков, расположенных в Красноглинском районе. Причина — проведение молодежного форума ПФО «iВолга». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

— Установить с 21 по 29 июля 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории поселков Прибрежный и Винтай, сел Пискалинский Взвоз и Задельное, — говорится в документе.

В Прибрежном спиртное не будут продавать по следующим адресам: ул. Звездная, 1-17; ул. Парусная, 1-32; ул. Труда, 1-22; ул. Юности, 1-9; ул. Никонова, 1-5; ул. Овчарова, 1-7; ул. Знаменосная, 3-5; ул. Прибрежная, 2-20. В Винтае — ул. Гагарина, 1-18; ул. Лесная, 2-10; ул. Западная, 1-13; ул. Школьная, 1-41; ул. Озерная, 1-34; ул. Советская, 1-19; ул. Восточная, 1-15.

В селе Пискалинский Взвоз в течение недели нельзя будет купить алкоголь на улицах Озерной (дома № 1-38) и Школьной (дома № 1-40), а в Задельном — на улицах Школьной (№ 1-57), Северной (№ 1-75), Набережной (№ 1-34) и Восточной (№1-24).

Отметим, запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита.

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