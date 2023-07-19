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НовостиОбщество19 июля 2023 11:55

В Самаре управляющую компанию обязали очистить захламленные и подтопленные подвалы

Также в доме отсутствовали двери, а в полах завелись грызуны
Алена ПРОВКИНА
Управляющая компания устранила недочеты

Управляющая компания устранила недочеты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители обратились за помощью к правоохранителям. Управляющую компания не исполняла свои обязательства.

По информации ГУФССП России по Самарской области, жительница одного из многоквартирных обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей управляющей компанией. Подвалы были захламлены мусором и подтоплены, а освещение в них отсутствовало. При этом, также в доме не было дверей и порогов, а в фундаменте, полах и стенах завелись грызуны.

Суд рассмотрел заявление местной жительницы и удовлетворил все ее требования. Компанию обязали устранить недостатки. В отношении организации вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Должностных лиц предупредили об уголовной ответственности. После этого все помещения в доме привели в порядок.