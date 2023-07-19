В Самаре управляющую компанию обязали очистить захламленные и подтопленные подвалы

Управляющая компания устранила недочеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители обратились за помощью к правоохранителям. Управляющую компания не исполняла свои обязательства.

По информации ГУФССП России по Самарской области, жительница одного из многоквартирных обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей управляющей компанией. Подвалы были захламлены мусором и подтоплены, а освещение в них отсутствовало. При этом, также в доме не было дверей и порогов, а в фундаменте, полах и стенах завелись грызуны.

Суд рассмотрел заявление местной жительницы и удовлетворил все ее требования. Компанию обязали устранить недостатки. В отношении организации вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Должностных лиц предупредили об уголовной ответственности. После этого все помещения в доме привели в порядок.