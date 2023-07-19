В Самаре организация осталась без грейдера из-за налоговых задолженностей

Если компания не оплатит долг, имущество будет выставлено на торги Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре одна из организаций, занимающихся строительством и ремонтом автомобильных дорог, осталась без техники. Причина – большая налоговая задолженность. Подробности сообщили в УФССП по Самарской области.

Выяснилось, что у предприятия появились долги по налогам общей суммой более 185 тысяч рублей. Компанию просили погасить задолженность, но тщетно. Тогда приставы перешли к решительным мерам.

В отношении фирмы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. Помимо этого, судебные приставы арестовали автогрейдер компании.

Теперь у должника есть 10 дней на оплату задолженности. В противном случае арестованное имущество отправится на торги.

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