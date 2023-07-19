В Самаре глава «Народного контроля» получил 5,5 лет условно за коммерческий подкуп

Председатель общественной организации вынуждал работников торговли передавать ему деньги, грозя административным наказанием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор председателю региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль». Его признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Установлено, что глава «Народного контроля» решил незаконно подзаработать. Он, действуя под предлогом выявленных нарушений, требовал от работников торговли деньги, грозя привлечением к административной ответственности. За вознаграждение мужчина обещал не уведомлять о найденных недочетах сотрудников Роспотребнадзора. Деньги ему передавали в рамках договора о якобы оказанных консультационных услугах. С 2017-го по 2021 год председатель общественной организации обогатился примерно на 200 тысяч рублей.

Суд приговорил самарца к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, мужчина должен будет оплатить штраф в 250 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

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