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НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:11

В Самаре глава «Народного контроля» получил 5,5 лет условно за коммерческий подкуп

Мужчина незаконно обогатился на 200 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Председатель общественной организации вынуждал работников торговли передавать ему деньги, грозя административным наказанием

Председатель общественной организации вынуждал работников торговли передавать ему деньги, грозя административным наказанием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор председателю региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль». Его признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Установлено, что глава «Народного контроля» решил незаконно подзаработать. Он, действуя под предлогом выявленных нарушений, требовал от работников торговли деньги, грозя привлечением к административной ответственности. За вознаграждение мужчина обещал не уведомлять о найденных недочетах сотрудников Роспотребнадзора. Деньги ему передавали в рамках договора о якобы оказанных консультационных услугах. С 2017-го по 2021 год председатель общественной организации обогатился примерно на 200 тысяч рублей.

Суд приговорил самарца к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, мужчина должен будет оплатить штраф в 250 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

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