В Самарской области более 3 тысяч человек пострадали от укусов клещей в 2023 году

В числе пострадавших – дети Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 3097 пострадавших от укусов клещами, из них 990 - дети, – информируют в ведомстве.

2903 клещей были исследованы в лабораториях на зараженность вирусом клещевого энцефалита. В 30 экземплярах был обнаружен антиген вируса.

Еще 2812 экземпляров исследовали на инфицированность боррелиями методом ПЦР. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 35 клещах.

Отмечается, что ситуация с укусами остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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