Жители Самарской области заметили в небе парящего ангела 19 июля 2023

Самарцы считают, что ангел в небе - это хороший знак / Фото: vk.com/n_kinel

Жители Самарской области заметили в небе необычное облако. Оно было похоже на парящего ангела. Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

- Подъезжая к Кинелю, заметила в небе такое чудо. Это хороший знак! - написала автор поста.

Если приглядеться, то облако действительно напоминает ангела, который, расправив крылья, летает над полями и лесами Самарской области. К слову, не все увидели в небе посланника Бога. Кто-то считает, что облако больше похоже на хвост кита.

Отметим, это уже не в первый раз, когда жители региона замечают в небе необычные явления. Люди с хорошим воображением нередко видят на рассвете или закате российский триколор, символ Z, а однажды и вовсе запечатлели «всевидящее око».

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