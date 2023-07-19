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НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:54

В Самаре патологоанатом получал взятки за сведения об умерших

Врач незаконно заработал более 3 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Медика-взяточника отправили в колонию на 8,5 лет

Медика-взяточника отправили в колонию на 8,5 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор врачу-патологоанатому больницы № 4. Его признали виновным в получении взяток за предоставление сведений об умерших. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Установлено, что мужчина получал вознаграждения в период с 2018-го по 2021 год. За это он предоставлял похоронщикам сведения об умерших в больнице, личные данные покойников и их родственников. Платили ему также за хранение и прием в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших, за каждый заключенный с родственниками договор на оказание ритуальных услуг. Врач успел незаконно обогатиться на более чем 3 млн рублей.

Суд приговорил патологоанатома к 8,5 годам колонии строгого режима и к штрафу. Мужчине придется заплатить в доход государства 7 млн рублей.

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