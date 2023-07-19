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НовостиОбщество19 июля 2023 13:09

Екатерина Колотовкина показала фото жены бойца из Самары, которое понравилось президенту

Супруга командующего Второй гвардейской армией отметила, что глава государства выделил именно этот снимок
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На фотографии – жительница Самары Марина с маленьким ребенком. Фото: Екатерина Колотовкина

На фотографии – жительница Самары Марина с маленьким ребенком. Фото: Екатерина Колотовкина

Супруга командующего Второй гвардейской общевойсковой армией Екатерина Колотовкина показала фотографию из проекта «Жены героев», которая больше всего понравилась президенту РФ. Снимок она опубликовала в телеграм-канале.

– Это фото больше всего понравилось нашему президенту Владимиру Путину. Скажите, невозможно оставаться равнодушным, глядя на нее? Символ России у которой в руках - будущее! На плечах тяжелый китель, но спина гордо держит его - она справится, – написала Екатерина Колотовкина.

На снимке изображена жительница Самары Мария. На руках женщина держит маленького ребенка.

Напомним, проект «Жены героев» стартовал в Самарской области в прошлом году. На площади Славы были выставлены портреты жен самарских военнослужащих. Идея получила широкую популярность – ее оценил президент России и жители других городов.