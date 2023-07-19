Самарские полицейские нашли нелегальных мигрантов на торговой базе и в Рубежном

Правоохранители выявили более десяти нарушений Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские провели очередной рейд по нелегальным мигрантам. На этот раз они наведались на торговую базу на улице Дальневосточной и в поселок Рубежный. Нашли нескольких нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, на торговой базе полицейские выявили восемь нарушений. В отношении одного работника составили протокол по статье «Несоблюдение ограничений, установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, на осуществление отдельных видов деятельности». Еще одного мигранта привлекли за незаконную трудовую деятельность в РФ, а шесть человек — за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ.

В поселке Рубежный стражи порядка выявили пять нарушений. Одного человека привлекли за предоставление ложных сведений при миграционном учете, троих — за незаконную трудовую деятельность, еще одного — за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ.

Кроме того, сейчас решается вопрос об аннулировании разрешения на временное проживание в России 31-летнего мужчины. Также полицейские собрали материал проверки по факту организации незаконной миграции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал