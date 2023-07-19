В Самарской области совершенствуют оказание медпомощи пациентам с инсультом

В Самарской области помощь пациентам с инсультом оказывают 13 специализированных учреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области совершенствуют оказание медицинской помощи пациентам с инсультом. Для этого в регионе расширяют сеть сосудистых центров, внедряют новые методы лечения и оснащают лечебные учреждения современным оборудованием. Об этом рассказал глава департамента организации медпомощи Минздрава Самарской области Сергей Вдовенко.

— Помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывают 13 специализированных учреждений: три региональных сосудистых центра и 10 первичных сосудистых отделений. В ближайшее время еще два подразделения в Самаре получат статус региональных сосудистых центров. Также прорабатываем возможность создания специализированного отделения в Кинель-Черкасской ЦРБ, — отметил чиновник.

По словам Сергея Вдовенко, в регионе уделяют особое внимание вопросам реабилитации пациентов после перенесенного инсульта, а также развитию высокотехнологичной помощи. К примеру, в 2021-м внедрили метод тромбоэкстрации при ишемическом инсульте. Он позволяет улучшить качество жизни пациента. В этом году в Самарской области планируют в пять раз увеличить объемы оказания помощи этим способом лечения — с 36 до 200.

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