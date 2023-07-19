В Самаре рабочие завершают ремонт Третьего проезда

Обновление объекта ведется в рамках нацпроекта Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал ремонт Третьего проезда. Улицу обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся на участке от дома № 38 (в районе перекрестка с улицей Артемовской) до дома № 185а по проспекту Карла Маркса.

По данным мэрии, подрядчик уже снял старое дорожное покрытие и укрепил основание дороги. Работы были выполнены перед самым трудоемким этапом – укладкой верхнего слоя покрытия.

– Ранее подготовили инженерные коммуникации. Люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников, а всего их более 85, установили на проектные высотные отметки. Также отремонтировали опорные кольца и плиты перекрытия, – рассказал ведущий инженер ПТО ООО «НПФ XXI Век» Рифат Кашапов.

Подрядная организация трудится уже около трех недель. Работы уже подошли к завершающей стадии. Общая площадь ремонта составляет порядка 6 500 квадратных метров.

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