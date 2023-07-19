В Самаре показали эскизы нового корпуса военного госпиталя

Новый лечебный корпус будет трехэтажным / Фото: t.me/s/hinshtein

В Самаре на территории военного госпиталя построят новый лечебный корпус. Его планируют возвести до конца 2024 года. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн показал в своем телеграм-канале эскизы здания.

- Военно-строительная компания Минобороны РФ уже объявила соответствующий конкурс. На строительство и оснащение корпуса из федерального бюджета направят 1,7 млрд рублей, - рассказал парламентарий.

В первую очередь в новом корпусе будут лечиться участники СВО / Фото: t.me/s/hinshtein

Планируется, что здание будет трехэтажным. Его площадь составит 9,1 тысячи кв. м. В новом корпусе разместят два хирургических, неврологическое и терапевтическое отделения, а также операционный блок, отделения анестезиологии и реанимации на 100 коек. В первую очередь там будут лечиться участники СВО.

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