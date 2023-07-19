Дмитрий Азаров оценил качество ремонта социальных объектов в Отрадном

В 2023 году ремонт был выполнен сразу в двух библиотеках. Фото: Юлия Рубцова.

В среду, 19 июля 2023 года, губернатор Самарской области посетил Отрадный. В рамках рабочей поездки Дмитрий Азаров осмотрел обновленные социальные объекты. В их числе – две библиотеки, в которых в 2023 году был выполнен капремонт.

– Ремонт отличный, мебель, книги новые. Большое дело для города сделано. Думаю, что дети отсюда уходить не будут – столько возможностей, интерактивная техника, все сделано для детей, все с любовью, все интересно. Это большой подарок нашему город, – поделилась библиограф МБУК «Централизованная библиотечная система» Ирина Романова.

Помимо книг, в библиотеке есть технологии дополненной реальности. Преобразились и залы для взрослых. Здесь проходят различные мастер-классы, в том числе – для пожилых граждан. В одном из залов работает проект «Сила в правде». Ежегодно услугами библиотеки в Отрадном пользуется свыше 3 тысяч человек, а количество посещений при этом – более 27 тысяч.

– Все это стало возможным благодаря инициативе замечательных работников библиотеки, которые постарались создать это новое пространство, основываясь на идеях и пожеланиях самих жителей Отрадного – и детей, и взрослых. Вы большие молодцы, что все вместе такой проект реализовали, – поделился Дмитрий Азаров.

В рамках рабочей поездки губернатор также посетил улицу Победы, которая преобразилась в прошлом году, а также обновленный сквер Победы и взрослую поликлинику ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница». В учреждении . Здесь отремонтировали кровлю, заменили инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации на всех этажах, обновили все помещения, подвал, входную группу организовали с учетом потребностей маломобильных горожан. В этом году завершили благоустройство прилегающей территории.

– Ничего важнее сохранения жизни и здоровья людей нет. Поэтому здесь, конечно, помогать надо, – подчеркнул глава региона.

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