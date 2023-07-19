Мошенники начали выманивать деньги через телеграм с помощью карт с поддельным дизайном

Россиян призывают быть бдительнее и перепроверять сомнительные сообщения в мессенджере Фото: Shutterstock

В России появилась новая схема мошенничества — людей обманывают через телеграм. Аферисты взламывают аккаунт человека в мессенджере, а затем просят его знакомых перевести деньги на счет в стороннем банке. При этом они используют поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.

Мошенники реализуют новую схему в два этапа. Сначала в телеграме приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и т.д. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование смс-кодом. На самом деле клиент находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту.

Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения с рассказом о произошедшем форс-мажоре и с просьбой перевести деньги на номер своей карты. На самом деле ее изображение — подделка, созданная с помощью специального телеграм-бота. Номер карты реальный, но счет находится в другом банке.

Новая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств. Потерявший деньги клиент сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только затем понимает, что на самом деле отправлял деньги в другую организацию. Параллельно мошенники успевают обналичить полученные средства и использовать их в своих целях.

— Активность мошенников в телеграме в последние недели усилилась. Мы получаем сообщения клиентов о попытках взлома их аккаунтов, которые впоследствии используются в подобных схемах. Новацией стал бот, позволяющий подделывать изображение карты и направлять клиентов «по ложному следу». Использование такой технологии в руках мошенников может приобрести массовый характер, — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо внимательно проверять подозрительные сообщения от друзей или родственников. Их аккаунты могут быть взломаны. При малейших подозрениях стоит лично перепроверить информацию — позвонить близкому на телефон.

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