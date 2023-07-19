В Самарской области оператор связи заплатит 300 тысяч рублей за пропуск звонка с подменного номера

Из-за пропуска звонка жительница Новокуйбышевска едва не потеряла более 600 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд оштрафовал оператора связи в Самарской области, который пропустил звонок с подменного номера. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

– Оператор допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот подменный номер использовался при совершении дистанционного мошенничества путем обмана граждан, – пояснили в пресс-службе надзорного органа.

В результате звонка 48-летняя жительница Новокуйбышевска едва не лишилась 668 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено дело по по статье 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). Суд назначил оператору штраф в размере 300 тысяч рублей.