В Самарской области 89 человек заболели коронавирусом с 10 по 16 июля 2023 года

Наибольшее число заболевших – жители Самары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом в Самарской области. За минувшую неделю, с 10 по 16 июля 2023 года, болезнь подхватили 89 человек. Еще 15 пациентов продолжают лечение в больницах. Информацию сообщили в региональном правительстве.

В Самаре заболевание обнаружили у 36 человек, в Тольятти – у 19. В Сызрани заболели 10 жителей, в Волжском районе 5, в Похвистнево 4. В

Жигулевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Октябрьске, Богатовском и Сызранском районах зафиксировали по два случая коронавируса. В Чапаевске, Безенчукском и Кинельском районах – по одному.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 543 045 случаев коронавирусом. 8 337 человек скончались, в том числе один – за минувшую неделю.