ТЦ «Амбар» в Самаре эвакуировали по сигналу тревоги 19 июля 2023 года

Очевидцы сообщали, что торговый центр был закрыт на два часа. Фото: vk.com/chp_samara

В среду, 19 июля 2023 года, в Самаре эвакуировали торговый центр «Амбар». Посетителей и сотрудников вывели из здания по сигналу тревоги. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Самарцы, которые в это время были в ТЦ, решили, что начался пожар. Они отмечают, что на улице мгновенно оказалось еще несколько десятков человек.

– Приезжали полицейские, кинологи. Что произошло – так и остается загадкой. Два часа простояли на улице и пустили всех обратно, – делятся очевидцы.

Причина эвакуации пока остается неизвестной. Горожане предполагают, что тревога могла быть учебной.

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