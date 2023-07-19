Техническая готовность театра «Грань» в Новокуйбышевске достигла 30%

Завершить строительство планируется в следующем году. Фото: министерство строительства Самарской области

В Новокуйбышевске продолжается строительство театра «Грань». Строители уже завершили устройство металлического каркаса для трех залов. Сейчас они возводят кровлю, выполняют монтажные и штукатурные работы.

– Заканчиваются штукатурные работы по стенам и стяжка полов в подвале. Приступили к штукатурным работам на 1 этаже. Также ведется устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения, стартует устройства наружной теплотрассы, – рассказали в министерстве строительства Самарской области.

В рамках проекта здание будет состоять из пяти этажей. Там появится три зала: историческая сцена, зал-трансформер с большой сценой, предусматривающий порядка 200 мест и разноуровневая малая сцена на 88 зрителей. Помимо этого, в театре появятся репетиционный и хореографический залы, молодежная и детская театральные студии, выставочная арт-галерея, театральные кафе и многое другое.

На текущий момент техническая готовность объекта составляет 30%. Завершить строительство должны в 2024 году.

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